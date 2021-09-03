Конкурс "Тактический стрелок" в 2022 году может пройти в Южной Осетии

КУБИНКА /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Конкурс "Тактический стрелок" Армейских международных игр в 2022 году может пройти на территории Южной Осетии. Об этом в пятницу сообщил член главной судейской коллегии Армейских международных игр, представляющий Южную Осетию, полковник Равшан Айсаходжаев.

"Южная Осетия выразила желание принять на своей территории конкурс "Тактический стрелок", в котором наша команда будет выступать в полном составе", - заявил он.

По его словам, в 2022 году его страна планирует расширить участие в играх и выступить также в конкурсе "Армия культуры".

Южная Осетия участвует в Армейских международных играх второй раз. В этом году ее команды выступают в шести конкурсах: "Танковый биатлон", "Отличники войсковой разведки", "Десантный взвод", "Морской десант", "Тактический стрелок" и "Эльбрусское кольцо".