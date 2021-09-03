Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Воспитанники военно-патриотического учебного центра "Авангард" смогут получить льготы на учебу в ДОСААФ России после подписания между структурами соглашения о сотрудничестве. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявила директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.

"В рамках сотрудничества планируется <...> развитие проекта "Братство авангарда", участникам которого будут предоставлены льготы на обучение в доступных программах ДОСААФ России", - заявила она.

По словам Борисовой, попавший в "Братство авангарда" выпускник курсов сможет пойти в тир, автошколу и другие программы ДОСААФ на льготных основаниях.

"Подписание соглашения с ДОСААФ России как одного из главных субъектов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан РФ позволит перенять опыт и усовершенствовать систему прохождения НВП [начальная военная подготовка] в центре "Авангард", - подчеркнула Борисова.

Соглашение о сотрудничестве между центром "Авангард" и Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России было подписано сегодня и предусматривает в том числе совместное использование материально-технических, административных и информационных ресурсов сторон.