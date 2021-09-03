Закладка корабля противоминной обороны "Афанасий Иванников" для ВМФ пройдет 10 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 "Афанасий Иванников" для ВМФ России на АО "Средне-невский судостроительный завод" состоится 10 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

"Корабль проекта 12700 спроектирован ЦМКБ "Алмаз" и является новым поколением кораблей противоминной обороны. Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны пояснили, что уникальный корпус позволяет повысить прочность и обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 м, ширина 10 м, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек.