Лучшим экипажам индивидуальной гонки "Танкового биатлона" подарили автомобили и мотоциклы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Победителям и призерам этапа "Индивидуальная гонка" в первом дивизионе конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр - 2021 подарили автомобили УАЗ "Патриот" и "Лада", а также мотоциклы "Минск". Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны России.

"Лучший экипаж поздравили главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и советник генерального директора научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" [входит в Ростех] Алексей Маслов, вручив ключи от автомобилей УАЗ", - говорится в сообщении.

В этом году победителем этапа "Индивидуальная гонка" конкурса "Танковый биатлон" в первом дивизионе стал экипаж Южного военного округа ВС России, а второе место заняли их товарищи из Восточного военного округа. Третье место поделили команды Китая и Белоруссии.

По информации ведомства, занявшим второе место были вручены ключи от автомобилей "Лада", в то время как занявшим третье место подарили мотоциклы "Минск".

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.