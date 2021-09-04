В конкурсе "Страж порядка"-2022 в Сербии примут участие страны НАТО

БЕЛГРАД, 3 сентября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Страны Североатлантического альянса выразили желание принять участие в конкурсе "Страж порядка" (этап Армейских международных игр) в 2022 году в Сербии. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил в пятницу замначальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох.

"Сербия уже направила официальное предложение о том, что они хотят снова провести конкурс у себя. В следующем году здесь ожидается существенно больше команд. В этом конкурсе также изъявили желание участвовать страны НАТО - Турция, Греция, Венгрия. Это также единственный конкурс АрМИ, который проводится в Европе", - подчеркнул генерал.

"В конкурсе "Страж порядка"-2022 также выразили желание участвовать страны Латинской Америки, Тихоокеанского региона, ряд арабских государств, а также страны бывшей Югославии", - рассказал Виталий Кох.

Победа России в "Гонке героев"

Российский военачальник рассказал, что команда военных полицейских из России одержала уверенную победу на последнем, четвертом этапе конкурса - в "Гонке героев", однако уступила в общем зачете хозяйке соревнований - Сербии.

"Мы победили в заключительном, самом важном и зрелищном, этапе конкурса "Страж порядка" - "Гонке героев". Наша команда прошла этап почти на 9 минут быстрее сербов. А в общем зачете конкурса по результатам всех четырех этапов победила Сербия. Однако позитивно, что для нас гонка закончилась именно на такой победной ноте", - рассказал Кох.

"Основная цель конкурса "Страж порядка" была встретиться коллегами, обменяться опытом и создать атмосферу дружбы взаимопонимания, и эта цель была достигнута. Общая атмосфера праздника присутствовала на всех этапах. Мы уже поздравили своих сербских коллег с победой", - сообщил генерал, отметив, что за прошедшие дни соревнования посетили министр обороны Сербии Небойша Стефанович, а также глава МВД республики Александар Вулин.

Армейские игры в Сербии

Международный этап конкурса "Страж порядка" прошли на территории Сербии впервые. Помимо российской команды, в состязаниях военных полицейских приняли участие военнослужащие Ирана, Казахстана, Катара, Кипра и Сербии. Соревнования, состоящие из четырех этапов, проходили на двух полигонах в сербском городе Кралево.