Зенитный ракетный комплекс "Тор" сможет бороться с роем дронов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" сможет противодействовать рою беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, разработано два варианта борьбы с массовыми БЛА. "Первый из них - сопряжение ЗРК "Тор-Э2" с нижестоящими средствами ПВО посредством модернизированного в 2020 году комплекта средств связи (КСС) комплекса", - сказал он.

Зиятдинов подчеркнул, что модернизированный КСС позволяет "Тору" управлять боевой работой ЗРК, зенитной артиллерии ближнего действия и переносных зенитных ракетных комплексов. "При этом обнаружение и целеуказание осуществляются посредством мощных РЛС "Тора", а перехват ведется недорогими ракетами нижестоящих звеньев. Модернизированный КСС успешно прошел цикл соответствующих испытаний, то есть это решение технически реализовано и уже может быть применено в бою", - добавил глава "Купола".

Кроме этого, по его словам, второй вариант предполагает установку новой ракеты ближнего действия. "Второе решение, которое в настоящий момент прорабатывается в инициативном порядке, - принятие для "Тор-Э2" еще одного типа ракет. Наряду с основными ракетами малой дальности, предполагается ввести на комплексе малогабаритные ракеты ближнего действия", - сказал Зиятдинов.

"Будучи меньше по размерам и дешевле, они будут специально предназначены для отражения массированного налета в первую очередь тех самых "роев БЛА", - добавил он.

Ранее Зиятдинов заявил ТАСС, что завод "Купол" ведет работы по модернизации и совершенствованию всех основных характеристик комплекса "Тор".

О ЗРК "Тор"

"Тор-М2" предназначен для прикрытия важных административных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. При этом ЗРК "Тор" может сам контролировать обозначенное воздушное пространство и самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированный локатор способен обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.

Завод "Купол" является научно-производственным предприятием, головным не только по производству, но и по разработке ЗРК малой дальности "Тор". Новейшим представителем этого семейства является "Тор-М2", который поставляется в российские войска с 2016 года. Комплекс выпускается в арктическом варианте "Тор-М2ДТ", первые машины этого типа уже начали поступать военным.

В этом году на прошедшем в августе международном форуме "Армия" завод "Купол" представил большое количество натурных образцов своих изделий, среди них - ЗРК "Тор-Э2", "Тор-А" и "Тор-М2КМ", а также новое перспективное средство ПВО - универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант".