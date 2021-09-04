Российские военные передали гуманитарную помощь жителям трех сирийских деревень

АЛЕППО /Сирия/, 4 сентября. /ТАСС/. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали гуманитарную помощь жителям трех деревень в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам глава населенного пункта Бианун Женари Ягази.

"Здесь у нас соединены сразу три деревни. Населения, таким образом, много - около 3 тыс. человек. Мы все благодарны нашим российским друзьям за то, что не оставили нас в трудную минуту и поддерживаете нас и за эту помощь", - сообщил он.

Как признаются сами жители, сейчас в деревнях сложная социально-экономическая ситуация и помощь российских военных помогает местному населению выжить. "Нет света, нет воды. Дом сгорел. А идти некуда. Только назад в свой разрушенный дом. Боевики сожгли все наше имущество", - говорит жительница одной из деревень Зухра Алимаджи, добавляя, что гуманитарная поддержка центра сильно помогает семье.

Помощь получают в первую очередь такие семьи, оказавшиеся в тяжелом жизненном положении и потерявшие кормильцев в ходе боевых действий.

Ранее провинция Алеппо на севере страны была ареной ожесточенных столкновений правительственной армии Сирии с боевиками. Провинция была освобождена от террористических группировок при поддержке российских ВКС.