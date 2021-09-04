Замминистра обороны РФ высоко оценил уровень организации Вьетнамом конкурсов "АрМИ-2021"

ХАНОЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Вьетнам на самом высоком уровне организовал и провел конкурсы "Снайперский рубеж" и "Аварийный район" Армейских международных игр ("АрМИ-2021"). Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, выступая в субботу на церемонии закрытия проводившегося Вьетнамом этапа армейских игр на учебно-тренировочной базе Миеумон в пригороде Ханоя.

"Хочется выразить особую признательность Социалистической Республике Вьетнам за решение провести конкурсы и принятые меры по обеспечению безопасности команд. Впечатляет организация подготовки и многофункциональная учебно-материальная база, созданная в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, что в совокупности со сложными климатическими условиями, непривычными для большинства участников, позволило продемонстрировать свой профессионализм и волю к победе", - отметил замглавы Минобороны РФ.

По его словам, проведение подобных конкурсов вносит неоценимый вклад в укрепление международного военного сотрудничества и содружества среди оборонных ведомств. "Такой формат обмена опыта, знаниями среди участников - одна из целей армейских игр, способствующая повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих", - подчеркнул замминистра.

Как отметил в заключительном слове глава оргкомитета вьетнамской части "АрМИ-2021" заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии (ВНА) Нгуен Ван Нгиа, соревнования проходили в духе солидарности, дружбы и стремления к победе в условиях сложной обстановки пандемии COVID-19. "Конкурсы прошли с большим успехом. Этот успех - символ дружбы, доверия, духа солидарности, благодаря которому команды преодолели все трудности для выполнения поставленной задачи", - сказал он. Отметив большую поддержку России в подготовке и проведении вьетнамского этапа "АрМИ-2021", замначальника Генштаба ВНА указал, что проведение подобных конкурсов представляет важный шаг в развитии международной интеграции и внешней оборонной политики Вьетнама, способствуя подтверждению его курса на многовекторность и диверсификацию международных отношений.

Конкурсы "Снайперский рубеж" и "Аварийный район" проходили на учебно-тренировочной базе Миеумон с 31 по 3 сентября. Команда Вьетнама заняла первое место в общекомандном зачете на конкурсе "Снайперский рубеж", а на конкурсе "Аварийный район" выиграла серебро. Российская команда завоевала первое место по итогам конкурса "Аварийный район" и получила бронзу на конкурсе "Снайперский рубеж".

"АрМИ-2021" проводятся с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах "АрМИ-2021" приняли участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран мира.