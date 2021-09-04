Наблюдатели из стран НАТО присутствовали на конкурсах "АрМИ-2021" в Катаре и Сербии

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели из стран НАТО присутствовали на конкурсах армейских международных игр ("АрМИ-2021"), проходивших в Катаре и Сербии, сообщило Минобороны РФ.

"В 15 конкурсах "АрМИ-2021", проходивших на территории 11 государств, была организована работа 37 групп иностранных специалистов от 22 стран пяти континентов. В этом году в качестве наблюдателей на конкурсах "Дорожный патруль" и "Страж порядка", проходивших в Катаре и Сербии, присутствовали представители из стран блока НАТО", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в качестве наблюдателей впервые конкурс "Авиадартс" в России посетила делегация из Японии. Также интерес к конкурсам, проходящим за пределами страны, впервые проявили Индонезия и Малайзия.

"Самое широкое международное представительство - 25 иностранных специалистов из Вьетнама и Индии - присутствовало в качестве наблюдателей на конкурсе "Десантный взвод", в котором принимало участие 18 стран", - сообщило Минобороны РФ.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.