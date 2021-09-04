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Военные полицейские ВС РФ заняли на конкурсе в Сербии второе место

Первое место досталось команде Сербии
© Министерство обороны Российской Федерации

ПОЛИГОН БЕРАНОВАЦ /Сербия/, 4 сентября. /ТАСС/. Военные полицейские Вооруженных сил России заняли второе место на конкурсе "Страж порядка" Армейских международных игр. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре Армейских международных игр - 2021.

"Российские участники конкурса "Страж порядка" АрМИ-2021, проходившего в Сербии, в упорной борьбе завоевали серебряные награды состязания", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, первое место досталось хозяевам конкурса - команде Сербии.

"Бронзовые награды получили участники из Казахстана, чья дисквалификация на этапе "Гонка героев" была аннулирована, и результат был учтен при подсчете общей суммы баллов", - уточнили организаторы игр.

Конкурс "Страж порядка" в 2021 году впервые проходил в городе Кралево и состоял из четырех этапов. Участники продемонстрировали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили военно-полицейский бросок на 12 километров по трассе "Гонки героев".

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