Военные полицейские ВС РФ заняли на конкурсе в Сербии второе место

ПОЛИГОН БЕРАНОВАЦ /Сербия/, 4 сентября. /ТАСС/. Военные полицейские Вооруженных сил России заняли второе место на конкурсе "Страж порядка" Армейских международных игр. Об этом в субботу сообщили в пресс-центре Армейских международных игр - 2021.

"Российские участники конкурса "Страж порядка" АрМИ-2021, проходившего в Сербии, в упорной борьбе завоевали серебряные награды состязания", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, первое место досталось хозяевам конкурса - команде Сербии.

"Бронзовые награды получили участники из Казахстана, чья дисквалификация на этапе "Гонка героев" была аннулирована, и результат был учтен при подсчете общей суммы баллов", - уточнили организаторы игр.

Конкурс "Страж порядка" в 2021 году впервые проходил в городе Кралево и состоял из четырех этапов. Участники продемонстрировали свои навыки стрельбы, отработали действия патрульного наряда в импровизированном населенном пункте, поучаствовали в гонке патрульных нарядов на автомобилях с выполнением спецзадач, а также совершили военно-полицейский бросок на 12 километров по трассе "Гонки героев".