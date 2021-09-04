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Международные армейские игры

Россия победила в "Танковом биатлоне" на "АрМИ-2021"

Финальный этап российские танковые экипажи прошли за 1 час 36 минут 49 секунд

АЛАБИНО /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Танковый биатлон" на международных играх "АрМИ-2021", сообщило Минобороны РФ.

"Команда России одержала победу в конкурсе "Танковый биатлон" "АрМИ", который проводился на подмосковном полигоне Алабино", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что в финальном этапе "Эстафета" российские танковые экипажи прошли трассу быстрее всех команд - за 1 час 36 минут 49 секунд. С отставанием на 10 минут 31 секунду финишировали танкисты Китая. Сборная Казахстана стала третьей, Азербайджана - четвертой.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Теги
РоссияМеждународные армейские игры
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