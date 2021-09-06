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Испытания первого российского бронеавтомобиля класса MRAP начнутся в 2022 году

Максимальная скорость автомобиля - 100 км/ч, масса - 12 тонн

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН для сил специального назначения, разработанного компанией "Ремдизель", начнутся в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович.

"Программа испытаний бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН начнется в 2022 году", - сказал Зарахович.

К-4386 ЗА-СпН является первым российским бронеавтомобилем класса MRAP (бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой), предназначенным для сил специального назначения.

Новая машина была впервые представлена на форуме "Армия-2021". Согласно данным АО "Ремдизель", мощность двигателя К-4386 ЗА-СпН - 350 л. с. , максимальная скорость - 100 км/ч, масса автомобиля - 12 тонн, дорожный просвет - 410 мм, грузоподъемность - 2 тонны.

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