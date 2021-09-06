Минобороны сообщило о решении нарастить численность резервистов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Численность резервистов в России будет увеличена, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью.

"Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил Российской Федерации с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования", - уточнили в министерстве.