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Самая крупная в России мотострелковая бригада приступила к учениям в Оренбургской области

Учения продлятся до конца недели

ТАСС, 6 сентября. Учения самой крупной в России мотострелковой бригады с участием 3 тыс. военнослужащих начались в Оренбуржье. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Центрального военного округа.

"В Оренбургской области началось учение с привлечением самой крупной в России мотострелковой бригады. Практические действия проводятся согласно плану боевой подготовки на 2021 год. В них задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и более 500 единиц военной техники", - отмечается в сообщении.

В учениях задействовали более 70 танков, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град", беспилотники "Орлан-10" и другую технику.

Учения продлятся до конца недели. "Подразделения отработают совершение маршей, развертывание пунктов управления, действия в наступлении и обороне, выполнение боевых стрельб", - сообщили в Центральном военном округе.

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