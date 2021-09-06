Новейший корабль противоминной обороны прибыл на базу Черноморского флота в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Новейший корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" прибыл к месту постоянного базирования в Севастополе, совершив переход с Балтийского флота на Черноморский, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

По данным флота, в Севастополе корабль встретили в бухте Стрелецкая, для торжественной церемонии построили экипажи кораблей соединения охраны водного района и роту почетного караула. В церемонии встречи корабля принял участие командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района Черноморского флота, представители общественных организаций, духовенство.

"Корабль под командованием капитан-лейтенанта Дениса Гайнутдинова после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля и проведения предпоходовой подготовки приступил к выполнению задач межфлотского перехода", - сообщили на Черноморском флоте. В Средиземном море корабль некоторое время входил в состав постоянной группировки Военно-морского флота России в этом регионе, там экипаж успешно выполнил курс подготовки.

Как пояснили на флоте, "Владимир Емельянов" построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Военно-морской флаг на корабле подняли в декабре 2019 года. Экипаж в 2020 и 2021 годах принимал участие в Главных военно-морских парадах в Санкт-Петербурге.

"Корабли данного проекта предназначены для борьбы с современными видами мин как в акваториях, так и на грунте. Способны использовать традиционное тральное вооружение, а также применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. <...> Для изготовления корпуса корабля использовался композитный материал", - отметили на флоте.

Корабль назвали в честь Владимира Александровича Емельянова, Героя Социалистического Труда, бывшего директора Средне-Невского судостроительного завода и завода им. А. А. Жданова ("Северная верфь"), принимавшего участие в строительстве кораблей противоминной обороны с корпусами из маломагнитной стали и стеклопластика.