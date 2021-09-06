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В КНР начались миротворческие учения вооруженных сил Китая, Монголии, Пакистана и Таиланда

Это первые миротворческие учения, организованные Китаем
© Роман Баландин/ТАСС, архив

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Международные миротворческие учения Shared Destiny 2021 ("Общая судьба - 2021")  с участием Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также вооруженных сил Монголии, Пакистана и Таиланда начались в понедельник в китайской провинции Хэнань. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Маневры проходят на полигоне сухопутных войск НОАК в уезде Цюэшань. Они стали первыми миротворческими учениями, организованными Китаем. Военнослужащие четырех стран будут выполнять задачи, с которыми наиболее часто сталкиваются миротворческие контингенты ООН.

В частности, участники учений отработают совместное ведение разведки в районе боевых действий, патрулирование территории, конвоирование колонн и грузов, обеспечение защиты мирного населения и реагирование на террористические угрозы, развертывание на местности и строительство временных опорных пунктов и мест базирования, медицинскую эвакуацию с поля боя, а также обеспечение противоэпидемиологических мер.

Учения продлятся до 15 сентября. Общая численность принимающих в них участие военнослужащих не сообщается.

Участие Китая в миротворческих операциях

Китай является одним из наиболее активных участников миротворческих операций ООН. Как сообщил в июне этого года член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, к настоящему времени более 50 тыс. военнослужащих НОАК приняли участие в 29 завершенных и действующих миротворческих миссиях по всему миру. По меньшей мире 24 китайских миротворца погибли при несении службы.

Кроме того, Ван И отметил, что Китай создал резервный контингент, который может быть оперативно дислоцирован для выполнения миротворческих операций ООН. Его численность составляет 8 тыс. солдат и офицеров НОАК и 300 военнослужащих Народной вооруженной полиции (внутренние войска).

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ПакистанТаиландКитайМонголия
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