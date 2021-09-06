Малый ракетный корабль проекта 21631 "Град" спустят на воду в сентябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Град" спустят на воду во второй декаде сентября в Зеленодольске. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны со ссылкой на главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

"Планируется, что торжественная церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 "Град" состоится на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" во второй декаде сентября", - сказал Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, где рассматривались вопросы хода надводного кораблестроения в 2021 году.

Многоцелевой МРК проекта 21631 "Град" оснащен новейшим ракетным и артиллерийским вооружением, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Как подчеркнули в военном ведомстве, свою эффективность многоцелевые корабли проекта 21631 продемонстрировали в 2015 году при нанесении ударов по объектам террористов на территории Сирии.