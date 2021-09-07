Бауманка надеется до 2022 года заключить контракт на ОКР по возведению аэродромов изо льда

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. МГТУ им. Баумана рассчитывает до конца года подписать с Минобороны РФ контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту "Площадка", который подразумевает строительство ледяных аэродромов. Об этом сообщил ТАСС директор дирекции арктических программ университета Родион Степанов.

Он напомнил, что научно-исследовательские работы проводились для военного ведомства. Специалист также выразил надежду, что ОКР будут выполнены в интересах Минобороны. "Нам тоже это обещают. Я надеюсь, что так будет", - сказал Степанов в ответ на вопрос, действительно ли в этом году планируется заключение контракта на ОКР по проекту "Площадка".

По словам главы дирекции, разработки аэродрома быстрого развертывания ведутся в течение трех лет. "Проект включает в себя набор радиолокационных, оптико-электронных средств, систему организации летного поля на базе модифицированного льда при необходимости", - пояснил он.

Родионов отметил, что сейчас созданы экспериментальные образцы оптико-электронных и радиолокационных средств. Они способны обнаружить даже малые беспилотники. "Чтобы сделать их опытными образцами надо провести полный цикл испытаний, включая эксплуатационные воздействия. Строго говоря, надо было бы поставить ОКР, по результатам сделать опытные образцы, потом получить литеру и внедрять, ставить на снабжение", - добавил специалист.

В августе 2020 года проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук сообщил ТАСС, что университет разработал технологию изменения структуры льда с помощью специальных химических реагентов, чтобы использовать его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. По его словам, в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.