Расчеты С-400 провели боевые пуски по воздушным целям на полигоне Ашулук

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного полка провели боевые пуски управляемых ракет систем С-400 "Триумф" по воздушным целям на полигоне Ашулук. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, в учениях приняли участие расчеты Ленинградского объединения противовоздушной обороны Западного военного округа

"Боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командного пункта системы С-400 "Триумф" отработали задачи отражения массированного ракетного авиационного удара. В ходе дежурства были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника", - сказали в военном ведомстве.

Помимо этого, военнослужащие сдали зачеты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке.