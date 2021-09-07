"Радар ммс" создает технологию роя дронов, которые могут работать сообща

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Радар ммс" развивает технологию роя беспилотных летательных аппаратов (БЛА), которые могут обмениваться информацией друг с другом и выполнять различные задачи. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор компании Иван Анцев.

"Такие работы у нас уже были проведены. Мы это демонстрировали на учениях Росгвардии: поднимали в воздух несколько беспилотных воздушных судов и они взаимодействовали между собой для выполнения совместной задачи. Один работал в оптико-электронном режиме, другой - с системой звукового оповещения. Они взаимодействовали между собой: один - обнаружил, другой - оповещает", - сказал он.

Анцев подчеркнул, что развитие современных интеллектуальных БЛА - объективная необходимость. "Одно дело один беспилотник, а другое дело - рой. С точки зрения повышения качества и времени решаемых задач получается совершенно другой функционал", - пояснил он.