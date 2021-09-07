Международные учения ВДВ России и Белоруссии пройдут в Ивановской области

ИВАНОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Десантники из России и Белоруссии проведут совместные тактические учения на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, в ходе которых будут отработаны действия сводного подразделения при выполнении специальных и контртеррористических задач. В учениях примут участие около 400 военных, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В период с 7 по 9 сентября на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проходит плановое совместное российско-белорусское тактическое учение разведывательных подразделений Воздушно-десантных войск и Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Разведчики из двух стран проведут планирование действий при выполнении специальных и контртеррористических задач. Затем десантники отработают вопросы маскировки и ведения разведки на открытой местности и в лесу", - сообщает пресс-служба.

Во второй день учений пройдет совместное десантирование из самолетов Ан-2, в ходе которого будут отработаны действия разведподразделений на незнакомой местности. В ходе третьего этапа, который пройдет в Ярославской области, военнослужащим предстоит уничтожить выявленные объекты условного противника и провести боевые стрельбы. Всего в учениях примут участие около 40 десантников из Белоруссии и 350 военных из Ивановской области.