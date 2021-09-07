"Рособоронэкспорт" подписал контракты на €3 млрд в ходе летних выставок

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал контракты на поставку вооружений общей стоимостью €3 млрд в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021), авиасалона МАКС-2021 и международного форума "Армия-2021", прошедших летом. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Завершившийся летний выставочный период подтвердил устойчивый высокий спрос на российское вооружение и военную технику. В рамках военно-технического форума "Армия-2021", авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 "Рособоронэкспорт" по результатам переговоров с иностранными партнерами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более €3 млрд", - проинформировали в пресс-службе.