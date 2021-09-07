"Рособоронэкспорт" подписал контракты на €3 млрд в ходе летних выставок

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал контракты на поставку вооружений общей стоимостью €3 млрд в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2021), авиасалона МАКС-2021 и международного форума "Армия-2021", прошедших летом. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.
"Завершившийся летний выставочный период подтвердил устойчивый высокий спрос на российское вооружение и военную технику. В рамках военно-технического форума "Армия-2021", авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 "Рособоронэкспорт" по результатам переговоров с иностранными партнерами подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более €3 млрд", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в компании, в план по экспорту вошли самолеты типа Су-30, вертолеты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, авиационные средства поражения, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1/С1М", ПЗРК "Верба", РЛС "Противник-ГЕ", комплекс РЭБ "Красуха", мобильный комплекс радиоэлектронного противодействия "Репеллент-Патруль", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы.
"Достигнута договоренность об интеграции российского корабельного ракетно-артиллерийского комплекса ПВО "Пальма" в систему вооружения корабля иностранного производства", - сообщили в компании.
Как отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, увеличение портфеля экспортных заказов позволяет модернизировать оборонную промышленность. "Успехи России в сфере военно-технического сотрудничества подтверждают возможности отечественной промышленности создавать интересные рынку новые уникальные продукты и решения. При этом качественное обновление фондов заводов и конструкторских бюро, их своевременное техническое перевооружение за счет средств от реализации гособоронзаказа и экспортных контрактов запускает в регионах процессы позитивного преображения инфраструктуры, от объектов быта до доступных молодежи научных школ, технопарков, экспериментальных лабораторий", - привели в пресс-службе слова Михеева.
Текущий портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" составляет более $52 млрд, подытожили в компании.