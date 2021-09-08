Источник: в России на учениях испытают первый танк Т-90М с загоризонтным виденьем

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый образец новейшего танка Т-90М "Прорыв" с дополнительным комплектом оптико-электронной системы будет испытан на военных учениях в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На международном форуме "Армия-2021" на статичной площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ впервые демонстрировался боевой танк Т-90М "Прорыв" с дополнительным комплектом оптико-электронной системы. Это был один из первых образцов, который в ближайшее время впервые пройдет апробацию в ходе военных учений", - сказал он. По его словам, по итогам испытаний будет приниматься решение о серийных поставках этой модификации танка в российские войска.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Как сообщил ТАСС на форуме "Армия-2021" представитель ГАБТУ МО РФ, в составе этой модификации танка - тепловизионный прибор наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером на мачтовом устройстве и модуль отображения информации. "Этот прибор серийный, в большом количестве производится и поставляется в войска. Технология обкатана, но именно на танке подобное применено впервые", - сказал он.

По его словам, размещение такого прибора на Т-90М связано с возможностью длительного наблюдения за окружающей местностью, когда машина находится в укрытии. "Задача была закопать танк и смотреть из него куда-нибудь в сторону. И это рациональное решение. В случае необходимости можно быстро сменить позицию, начать движение или открыть огонь. Это устройство быстро убирается, довольно простая и надежная система", - пояснил он.

По словам представителя ГАБТУ, этот дополнительный комплект на танке позволяет осуществлять наблюдение, обнаружение, распознавание, дальнометрирование и измерение координат объекта. "Мачтовое устройство достигает высоты около 3 м, что, в зависимости от крепления, позволяет смотреть практически через крышу одноэтажного строения. Заявленное распознавание фигуры человека - 4 км, танка в боковой проекции - 8 км, телеметрирование - 8 км", - сказал он, добавив, что этого достаточно для ведения наблюдения: "позволяет заранее заметить, обнаружить, распознать и принять решение о применении или на маневр".

"Сопряжение с компьютером проходит в автоматическом режиме. Имеется штатный ноутбук-планшет у экипажа танка, и он или по радиоканалу или по кабелю связывается с прибором и выдает информацию. На мониторе ноутбука видны координаты, которые можно передать, использовать и так далее", - добавил собеседник агентства.

О танке Т-90М

Первая партия модернизированных Т-90М поступила в войска весной 2020 года. На форуме "Армия-2021" Минобороны России и концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали контракт на поставку очередной партии Т-90М "Прорыв", а также на модернизацию до уровня Т-90М строевых танков Т-90.

Т-90М получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".