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Военная база России в Таджикистане получила партию крупнокалиберных пулеметов

Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Партия крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" усилила 201-ю российскую военную базу в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Партия 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов НСВ "Утес" поступила на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистан для усиления ее боевых возможностей", - говорится в сообщении.

Пулемет предназначен для уничтожения живой силы, легкобронированных целей, укрепленных огневых точек и воздушных средств противника. Он может устанавливаться на универсальный треножный станок, уникальность заключается в возможности его использования по наземным и воздушным целям одновременно.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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