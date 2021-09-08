Экипажи МиГ-31БМ ЦВО перелетели в Забайкальский край для выполнения боевых пусков ракет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Экипажи высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе летно-тактических учений совершили перелет из Красноярского края и завершили перебазирование на аэродром в Забайкальском крае для отработки боевых пусков ракет большой дальности действия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Пять высотных перехватчиков МиГ-31БМ менее чем за два часа преодолели около 2 000 километров и завершили передислокацию на оперативный аэродром под Читой. Перед выполнением боевых пусков экипажи выполнил разведку маршрутов подлета к новому аэродрому, провели разбор действий в районе боевого применения, теоретические инструктажи и практические тренировки на земле. Летчики выверили скорость, высоту и характеристики маневров на каждом участке маршрута", - говорится в сообщении.

В ходе основного этапа летно-тактических учений экипажи отработают перехват воздушных целей типа истребитель и штурмовик и выполнят боевые пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности действия по воздушным мишенным комплексам "Стриж", действующим в ближних слоях стратосферы.

В учениях, которые завершатся в середине сентября, задействовано 12 самолетов в том числе перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-30, штурмовики Су-25, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также около 100 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управлениями полетами.