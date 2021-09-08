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Экспериментальный женский экипаж катера ЧФ примет участие в параде ВМФ в Петербурге

Девушкам предстоит пройти военно-врачебную комиссию и морскую практику

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Женский экипаж патрульного катера Черноморского флота начал подготовку к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, говорится в среду в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Экспериментальный женский экипаж патрульного катера П-834 Черноморского флота начал подготовку к Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге. Ранее командованием Военно-морского флота России было принято решение об участии данного экипажа в параде 2022 года", - сообщили на флоте.

Уточняется, что военнослужащим-женщинам в рамках подготовки предстоит пройти ежегодную военно-врачебную комиссию на годность к плавсоставу на надводных кораблях, морскую практику, в том числе с использованием интерактивного тренажера "Мостик" и учебно-тренировочного комплекса по борьбе за живучесть корабля. После допуска к самостоятельному управлению и обслуживанию катера женский экипаж приступит к отработке и сдаче курсовых задач.

На флоте напомнили, что в 2020 году на Черноморском флоте был проведен и признан успешным эксперимент по созданию женского экипажа на патрульном катере. Девушки прошли начальную подготовку на базе Объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. В течение трех месяцев, они изучили предназначение и расположение внутренних помещений, устройство, эксплуатацию, техническое обслуживание двигательной установки, навигационного оборудования, частей и механизмов, приобрели навыки управления патрульным катером.

Вернувшись на ЧФ, экипаж обучился выполнению практических действий по приготовлению катера к выходу в море, его управлению и безопасному мореплаванию в различных районах судоходства.

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РоссияСанкт-ПетербургСевастополь
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