Войска ЦВО впервые получили бронеавтомобили "Тайфуненок"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях, впервые получили восемь бронеавтомобилей "Тайфуненок". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Восемь единиц бронеавтомобилей "Камаз-53949" "Тайфуненок" впервые получили подразделения общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской и Самарской областях", - говорится в сообщении.

Военнослужащие подразделений округа, куда поступила новая техника, приступили к ее освоению, выполняя нормативы по обслуживанию и вождению в различных условиях.

Бронеавтомобиль "Тайфуненок" предназначен для перевозки личного состава и грузов, а также для их защиты от стрелкового оружия и взрывных устройств в ходе выполнения учебно-боевых задач. Внутри броневого корпуса боевой машины расположены десять сидений для экипажа и десанта: четыре кресла (в том числе командира и водителя) располагаются лицом вперед по ходу движения, остальные шесть размещены в кормовом десантном отделении у бортов.

Конструктивно броневик исполнен на шасси с колесной формулой 4х4 и оснащен автоматической коробкой передач. При снаряженной массе почти в 14 тонн автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч, имея запас хода в 800-850 км. Бронированный кузов "Тайфуненка" способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль патрона калибра 7,62 мм и осколков артиллерийских снарядов.