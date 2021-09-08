В Белоруссию прибыли Су-30СМ ВКС РФ в рамках создания совместных центров подготовки ВС

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России прибыли в Белоруссию в рамках создания учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила в среду в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны республики.

"На аэродром Барановичи (Брестская область) для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России прибыли самолеты Су-30СМ ВКС России", - отмечается в сообщении.

Планируется, что авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства, проинформировали в военном ведомстве.

