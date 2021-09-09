КТРВ разрабатывает систему единого информационного пространства для Арктики

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) занимается созданием береговой системы наблюдения прибрежной Арктической зоны РФ, что поможет обеспечить безопасность Северного морского пути. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КТРВ.

"Мы занимаемся реализацией концепции создания единого информационного пространства в русской Арктике. Она предполагает создание непрерывного радиолокационного поля с развертыванием сети необслуживаемых дистанционно управляемых пунктов наблюдения", - сказали в корпорации.

По данным пресс-службы, такие пункты наблюдения позволяют контролировать надводную обстановку на дальностях от 50 до 200 км. "Полученные данные будут полезны для Минобороны, диспетчерских служб МЧС, ВМФ, Пограничной службы ФСБ России и помогут обеспечить безопасность, координировать использование ледокольного флота и формировать ледовые караваны", - пояснили в КТРВ, добавив, что единая система поможет и предотвратить несанкционированное судоходство в акватории Северного морского пути.

Необслуживаемые пункты оснащаются автономной системой энергообеспечения с дизельными и ветрогенераторными установками. Также в системе предполагается использовать и беспилотники, которые будут измерять толщину льда. "Береговые локаторы не могут мерить толщину льда, а с беспилотников это делать возможно. Такие работы ведутся. Также при необходимости он может коммуницировать с кораблем", - проинформировали в пресс-службе.

В КТРВ подчеркнули, что при создании наблюдательных пунктов специалисты уделяли внимание вопросам экологии: их установка не нарушит естественную среду обитания диких животных. "Важно, что это необслуживаемые посты. Там не сидит оператор, с ружьем не выходит и медведей не гоняет", - отметили в корпорации.