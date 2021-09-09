Свыше 1 тыс. военнослужащих ОДКБ принимают участие в учениях "Рубеж - 2021" в Киргизии

БАЛЫКЧИ /Киргизия/, 9 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ Центрально-Азиатского направления "Рубеж - 2021" начался в четверг на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом с места проведения учений сообщает корреспондент ТАСС.

В общей сложности в мероприятии задействованы около 1 тыс. военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также почти 150 единиц боевой техники. В том числе танки, артиллерия, беспилотникми и боевая авиация, включая вертолеты, с российской авиабазы в городе Кант (Киргизия).

В ходе "Рубеж - 2021" военные подразделения отрабатывают навыки ведения боевых действий при уничтожении незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из "условных" государств ОДКБ.

Группировка Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского направления ОДКБ насчитывает около 5 тыс. человек.

В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Уничтожение незаконных вооруженных формирований

Коллективные силы быстрого развертывания ОДКБ отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из государств организации. Об этом сообщили журналистам в четверг в Объединенном штабе ОДКБ.

"Участники учений провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ", - сказали в пресс-службе.

Согласно сценарию учений, подразделения пограничных застав обнаружили нарушение государственной границы незаконными вооруженными формированиями. Ситуация потребовала организовать отселение мирных жителей из возможных районов боевых действий, что было осуществлено отрядом МЧС Киргизии и республиканскими службами гражданской защиты. В ходе второго эпизода участники учений отработали вывод из боя подразделений погранслужбы с огневым прикрытием, организацию и ведение разведки условного противника, а также ввод в бой главных сил группировки и отражение нападения.

На финальном этапе объединенные силы блокировали отходящие группы условного противника, а также провели "зачистку" населенных пунктов от условных бандформирований. "С целью нанесения противнику максимального огневого поражения была задействована реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град". По условной группе боевиков, перемещавшейся на пикапах, звено Су-30СМ Вооруженных сил Республики Казахстан, нанесло точный ракетно-бомбовый удар", - отметили в объединенном штабе.

За проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения также наблюдали военные атташе Турции, России, США, Казахстана, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, глава миссии Международного комитета Красного Креста в Киргизии и глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Кроме того, за действиями подразделений наблюдали министр обороны Киргизии генерал-майор Бактыбек Бекболотов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и командующий восками Центрального военного округа ВС РФ генерал-полковник Александр Лапин.

В учениях приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения МВД, Национальной гвардии, МЧС и Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего было задействовано более тысячи человек и 150 единиц техники. В частности, применялись танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, спецмашины "Тигр", артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".