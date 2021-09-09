Первый в СССР атомоход К-3 завершит переход в Кронштадт до 17 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол", которая ранее отправилась из Мурманской области к месту вечной стоянки в Музее военно-морской славы в Кронштадте, прибудет туда 16-17 сентября. Об этом журналистам в четверг сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Буксировка подводной лодки К3 проходит <...> планово, без срывов, мы даже с некоторым опережением [идем] и где-то 16-17 сентября ждем ее у нас [в Кронштадте]", - сказал он.

Ранее стало известно, что головная атомная подводная лодка проекта 627 К-3 "Ленинский комсомол" готовится к переходу из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт, где станет экспонатом Музея военно-морской славы. Разработкой документации по переоборудованию АПЛ в музейный экспонат занимался СПМБ "Малахит", где разрабатывался проект 627 (К-3).

"Ленинский комсомол" - первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Была заложена 24 сентября 1955 года в Северодвинске, на заводе № 402 (ныне - ПО "Севмаш"), спущена на воду 9 августа 1957 года. В 1991 году лодка была выведена из состава Северного флота. В 2005 году К-3 была поставлена на акваторию судоремонтного завода "Нерпа" (филиал Центра судоремонта "Звездочка"), куда пришла на утилизацию. Судоремонтники первыми начали борьбу за спасение корабля, высказав идею сделать лодку музеем. В 2010 году было принято окончательное решение главкомом ВМФ не утилизировать К-3 и сохранить ее для истории.