Россия впервые поставит спортивный пистолет "Аспид" на экспорт

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия до конца года поставит европейскому заказчику первую экспортную партию спортивного пистолета РГ120 "Аспид". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации "Ростех" впервые поставит на экспорт 9х19-миллиметровый спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Аспид". Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году", - сказали в госкорпорации.