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Экспорт российского вооружения

Россия впервые поставит спортивный пистолет "Аспид" на экспорт

Гарантийный ресурс оружия составляет 25 тысяч выстрелов
Спортивный пистолет РГ120 "Аспид" Пресс-служба Ростеха
Описание
Спортивный пистолет РГ120 "Аспид"
© Пресс-служба Ростеха

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия до конца года поставит европейскому заказчику первую экспортную партию спортивного пистолета РГ120 "Аспид". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации "Ростех" впервые поставит на экспорт 9х19-миллиметровый спортивный самозарядный пистолет РГ120, созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Аспид". Первая партия пистолетов будет поставлена европейскому заказчику в этом году", - сказали в госкорпорации.

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"Аспид" - спортивный пистолет, разработанный на платформе боевого 9х21-миллиметрового пистолетного комплекса "Удав", предназначен для стрельбы на дальности до 50 м. Изделие отличается повышенной эргономикой и удобной компоновкой, может адаптироваться под индивидуальную хватку стрелка.

Гарантийный ресурс пистолета составляет 25 тысяч выстрелов. Он оснащен магазином на 18 патронов, а также рельсовым креплением для прицелов и дополнительного оборудования - планкой Пикатинни. Для стрельбы из пистолета применяются 9х19-миллиметровые патроны Luger или 9х19-миллиметровые патроны Para с пулей со свинцовым сердечником. Пистолет сохраняет работоспособность при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.

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