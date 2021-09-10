Разведку у российских границ за неделю вели более 50 самолетов и беспилотников

План закупок и ремонта МО РФ на 2020-2022 годы включает 9 тыс. единиц бронетехники и авто

Разработку бронетехники на платформе "Армата" планируется завершить в 2022 году, рассказал врио начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-майор Александр Шестаков

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