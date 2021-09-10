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Разведку у российских границ за неделю вели более 50 самолетов и беспилотников

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили 53 летательных аппарата иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 40 самолетов-разведчиков и 13 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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