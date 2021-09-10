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Запущенный с помощью ракеты "Союз-2.1в" спутник приняли на управление в Минобороны

С ним установили и поддерживают устойчивую телеметрическую связь

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Запущенный с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Союз-2.1в" военный космический аппарат принят на управление Минобороны, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России 9 сентября с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова Космических войск ВКС", - сказали в Минобороны.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - добавили там.

В военном ведомстве уточнили, что после принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2551".

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