В НАТО призвали Москву и Минск к прозрачности при проведении учений "Запад"

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. НАТО будет пристально наблюдать за стратегическими российско-белорусскими учениями "Запад-2021" и призывает Москву и Минск к прозрачности при их проведении и соблюдению международных обязательств. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску для германской медиагруппы Funke.

"НАТО очень внимательно следит за "Западом-2021". Все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но они должны также соблюдать обязательства по их прозрачности", - отметила Лунгеску. "Пока НАТО не пригласили наблюдать за "Западом-2021", - сообщила она. Представитель альянса утверждала, что Россия не сделала этого, "несмотря на тот факт, что наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тыс. человек" согласно Венскому документу ОБСЕ.

"Мы призываем Россию и Белоруссию в соответствии с международными обязательствами действовать предсказуемо и транспарентно", - подчеркнула Лунгеску. "Это особенно важно для снижения рисков, предотвращения несчастных случаев или инцидентов, когда на наших границах усиливается военная активность", - считает она. "Как всегда, НАТО остается бдительной и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию. Мы сохраняем открытыми каналы коммуникации с Россией на основе нашего двойного подхода - сочетания обороны и сдерживания с диалогом", - отметила Лунгеску. "При необходимости мы будем поддерживать контакт и с Минском", - добавила она.

Открытые каналы связи

НАТО занимает сбалансированную позицию в отношении стратегических российско-белорусских учений "Запад-2021", держит открытыми каналы связи с Москвой и готова контактировать с Минском, говорится в заявлении Лунгеску.

"Как всегда, НАТО остается бдительной и одновременно занимает сбалансированную и сдержанную позицию. Мы сохраняем открытыми каналы коммуникации с Россией на основе нашего двойного подхода - сочетания обороны и сдерживания с диалогом", - отметила она. "При необходимости мы будем поддерживать контакт и с Минском", - добавила Лунгеску.

Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тысяч человек, будут задействованы свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.

Ранее первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа ОБСЕ от 2011 года, примут участие не более 6,4 тысячи военнослужащих. При этом упомянутый документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей на маневры, в отдельных эпизодах которых участвуют от 13 тысяч военнослужащих.