На учениях "Запад-2021" впервые десантируют батальон на БМД-4М

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска впервые десантируют в полном составе парашютно-десантный батальон на современных боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М в ходе российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 30 единиц БМД-4М из 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России", - уточнили в военном ведомстве.

Техника уже погружена на самолеты военно-транспортной авиации на аэродроме Дягилево в Рязанской области. Самолеты с техникой осуществят перелет на аэродром Ульяновск-Восточный, откуда направятся для практического массового десантирования на площадку приземления Житово в Рязанской области. Боевые машины БМД-4М будут десантироваться с парашютно-бесплатформенными системами, которые позволят быстро перевести технику в боевое положение после приземления.

"Всего на площадку приземления Житово в Рязанской области будет десантировано более 300 военнослужащих и 30 единиц современных БМД-4М, после чего десантники отработают задачи по захвату и выводу из строя объектов аэродрома условного противника, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований", - рассказали в Минобороны.

Стратегиеские учения "Запад-2021"

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях будут участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.