С-400 и "Панцирь-С" заступили на дежурство для отражения нападения на учениях "Запад-2021"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и радиолокационных станций заступили на боевое дежурство для отражения воздушного нападения в рамках стратегических учений ВС РФ и Белоруссии "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Для отражения воздушного нападения на территории Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" на боевое дежурство по ПВО заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", расчеты радиолокационных станций различного диапазона действия в заданном районе", - отметили в военном ведомстве.

До этого боевые расчеты совершили марши из пунктов дислокации, отразив одновременно нападения условных диверсантов. Также расчеты комплексов "Панцирь-С" обнаружили во время марша воздушные цели.

Стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск (сил) проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях участвуют до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.