Российская военная полиция начала патрулирование города Дераа-эль-Балад в Сирии

ДЕРАА-ЭЛЬ-БАЛАД /Сирия/, 10 сентября. /ТАСС/. Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии, передает корреспондент ТАСС.

Российские военнослужащие совместно с местными отрядами самообороны и правительственными войсками Сирии осуществляют патрулирование города. Над местными административными зданиями подняты флаги России и Сирии. Российские военные также оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили и раздали порядка 1 тыс. продовольственных наборов общим весом более 8 тонн.

В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского Центра. Сдача оружия и урегулирование своего статуса являются условиями для амнистии участников незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.

"Уже урегулировали свой статус более 1 600 человек. Сдано около 600 единиц стрелкового оружия. Организована работа полицейских участков, работают специалисты по обнаружению боеприпасов", - сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве сообщил, что территория города Дераа-эль-Балад должна полностью перейти под контроль правительственных сил, а все тяжелое вооружение боевики передадут сирийской армии.

Развитие ситуации в городе

Именно в Дераа-эль-Балад в 2011 году начались антиправительственные выступления, перешедшие в итоге в войну правительственной армии Сирии с боевиками. Долгое время город и соседние районы провинции Дераа находились под контролем террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В августе 2018 года на фоне успешных действий правительственных сил при поддержке ВКС России сторонники исламистской оппозиции и представители местного населения вошли в состав так называемых комитетов по примирению. По условиям примирительного соглашения, заключенного в 2018 году, южные районы остались под контролем отрядов сирийской оппозиции.

Боевики сдали тяжелое вооружение и военную технику, многие из них вернулись к мирной жизни. Однако полностью обстановку стабилизировать до последнего времени не удавалось. Происходили столкновения между различными отрядами боевиков, нападения на органы власти, сотрудников служб безопасности и мирных жителей. В августе сирийская правительственная армия была вынуждена начать операцию по восстановлению порядка в городе.

Новое соглашение о локальном примирении на юге Сирии было достигнуто 1 сентября после продолжавшейся более месяца осады правительственными войсками Дераа-эль-Балад, Тарик-эс-Сад и других районов. Члены оппозиционных формирований передали сирийской армии имеющееся у них вооружение, включая противотанковые гранатометы и установки залпового огня. Что касается экстремистов, отказавшихся сложить оружие, то по условиям перемирия им предоставлена возможность покинуть Дераа-эль-Балад вместе с семьями, направившись на автобусах в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.

В среду в город вошли подразделения сирийской армии, установив блокпосты на основных перекрестках.

Город Дераа-эль-Балад расположен на юго-западе Сирии в 110 км к югу от Дамаска и является административным центром провинции Дераа.