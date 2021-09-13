Оружие Непобедимого. Как создавалcя "Искандер-М" и другие знаменитые ракетные комплексы

13 сентября исполняется 100 лет со дня рождения конструктора Сергея Непобедимого. Он участвовал в создании 28 управляемых ракетных комплексов, обладающих уникальными и непревзойденными характеристиками. Сегодня тактическое ракетное вооружение Непобедимого обеспечивает безопасность России на стратегически важных рубежах. Его идеи до сих пор воплощаются в новейшей продукции отечественной оборонки. В честь юбилея рассказываем о ключевых разработках выдающегося конструктора

"Шмель" и "Малютка" В середине 1950-х годов советское правительство поставило перед оборонной промышленностью задачу — разработать надежное оружие против появившихся на Западе новых быстроходных танков. Обычная артиллерия с ними уже не справлялась, и тогда появилась идея создать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), которые должны были пробивать даже усиленную броню с расстояния от 600 до 2000 м. Одним из первых стратегическую задачу приняло коломенское Специальное конструкторское бюро (с 1964 года — КБ машиностроения). Новое ракетное направление возглавил молодой конструктор Сергей Непобедимый, пришедший в КБМ сразу после окончания Бауманки. К слову, именно ПТРК были темой дипломной работы Непобедимого в главном техническом вузе страны.

Описание Сергей Непобедимый на полигоне КБМ © Пресс-служба АО “НПК КБМ”

Под руководством Сергея Непобедимого конструкторское бюро начало разработку сразу нескольких видов ракетных комплексов: тактических и оперативно-тактических, противотанковых, переносных зенитных, а также комплексов активной защиты объектов. К концу 1960-х команда Непобедимого представила абсолютно новый для СССР вид оружия — ПТРК "Шмель". Оружие устанавливалось на боевые машины и могло поражать цели на дальности до 2000 м. "Шмели" выпускались до 1966 года и стали основой для всех дальнейших разработок отечественных ПТРК.

Когда Сергей Павлович пришел на предприятие, было сразу видно: это лидер. Быстро вошел в курс работ. При Непобедимом появились лаборатории механических испытаний и виброустойчивости, климатических испытаний. Произошло переоснащение телеметрических станций. Новая аппаратура давала большую точность параметров изделий на большей дальности Владимир Брысин коллега С.П. Непобедимого, бывший начальник отделения испытания АО "НПК КБМ"

Следующей работой коллектива Сергея Непобедимого стал ПТРК "Малютка". Вес ракеты уменьшился с 24 до 10 кг. Дальность полета по сравнению со "Шмелем" увеличилась до 3 км, бронепробиваемость выросла до 450 мм. "Малютка" простояла на вооружении Советской армии 25 лет и все еще используется в некоторых зарубежных странах. Позднее "Малютка-2" могла пробивать уже 800-мм броню, а "Малютка-2М" — 720-мм за динамической защитой. Сверхзвуковая "Стрела" В средине 1960-х годов КБМ разработало принципиально новое для СССР оружие — переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Стрела-2" — для отражения атак авиации на предельно малых высотах. Конструктору Непобедимому удалось решить поистине фантастическую для того времени задачу: уместить в небольшой ракете сложнейшую оптико-электронную начинку и боевую часть, способную сбивать воздушные цели. При этом залпы из "Стрелы" производились с плеча. У следующей "Cтрелы" (ПЗРК "Стрела-2М") увеличилась зона поражения реактивных самолетов, а тепловая головка ракеты захватывала цель автоматически. ПЗРК "Стрела-3", выпущенная КБМ в 1973 году, в отличие от единственного американского конкурента ПЗРК Redeye могла бить по встречным целям.

Описание Самоходная установка с комплексом “Штурм-С” © Пресс-служба АО “НПК КБМ”

Противотанковая линейка Непобедимого продолжилась созданием первого в мире сверхзвукового управляемого противотанкового ракетного комплекса "Штурм-В" для боевого вертолета Ми-24В. Средняя скорость "Штурма" при полете на дальность 4000 м составила 380 м/с. Сокращение времени атаки, в несколько раз превышающее время передвижения наземных целей, позволило уничтожать подвижные цели. Позднее ту же ракету в КБМ установили на самоходную установку, пополнив армию страны сухопутным комплексом "Штурм-С". Неповторимая "Хризантема" Чтобы создавать эффективное оружие, коллектив Сергея Непобедимого непрерывно анализировал тактику ведения боевых действий. В 1970-х коломенское КБМ начало разработку комплекса, который мог бы обнаруживать и уничтожать цели в отсутствие оптической видимости. Кроме оптического канала управления в состав комплекса, получившего название "Хризантема-С", был внедрен еще один — радиолокационный, короткомиллиметровый.

Описание Ракетный комплекс "Хризантема-С" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Этот диапазон ни тогда, ни сейчас не смог освоить никто в мире. Элементной базы для него не существовало. С.П. Непобедимый добился создания производства для изготовления аппаратуры. К началу перестройки комплекс прошел предварительные испытания, но на вооружение его принять не успели. Разработку возродили в начале 2000-х. Наука и техника к тому времени ушли вперед. Комплекс перестроили на новую элементную базу и в 2006 году сдали на вооружение Валерий Кашин генеральный конструктор АО "НПК КБМ"

С помощью двух каналов управления "Хризантема-С" может обнаруживать и атаковать две цели почти одновременно: с интервалом в 4 секунды между пусками. Батарея из трех боевых машин, вооруженных комплексом Непобедимого, способна отразить атаку 14 танков. "Точка", "Ока" и "Волга" В 1967 году коломенскому КБМ поручили разработать мобильный, высокоточный твердотопливный тактический ракетный комплекс "Точка". Кроме гирокомпаса, пульта ввода полетных данных, аппаратуры топогеодезической привязки и радиостанции на пусковой установке впервые появилась вычислительная машина. Она рассчитывала полетное задание и передавала данные на вычислитель ракеты. На подготовку к пуску отводилось не более 20 минут, причем большая часть этого времени уходила на обеспечение устойчивости "Точки". Остальные манипуляции проходили гораздо быстрее: на передачу команд в систему управления ракеты уходило меньше секунды, а последующие вертикализация ракеты и старт занимали всего 15 секунд.

Описание Тактический ракетный комплекс "Точка-У" © Марина Лысцева/ТАСС

В 1983 году был сдан на вооружение ТРК "Точка-Р" для уничтожения радиолокационных объектов, в 1989 году — "Точка-У" с дальностью стрельбы 120 км. Аналогичных комплексов, обеспечивающих высочайшую точность на таком расстоянии, в мире нет до сих пор. Следующей работой Непобедимого в области оперативно-тактического вооружения стал комплекс "Ока". Одновременно развернулись работы по проектированию ОТРК "Ока-У" и "Волга". "Ока" оказалась первым в мире комплексом, способным преодолевать противоракетную оборону противника. Главными его преимуществами стали: мобильность, высокоточность и автономность. Дальность применения оружия достигала 400 км, а боевой расчет мог состоять всего из трех человек.

При создании и "Оки", и "Точки-У" случались и неудачи, вспоминает первый заместитель генерального конструктора КБМ Виктор Коновалов. "В такие моменты чувствовалась реальная поддержка Непобедимого. Он обладал большой технической эрудицией и часто лично разбирался в причинах отказов при отработке изделий. Шли первые пуски "Оки". На одном из них ракета не сошла с направляющей: система управления дала отбой. Ракета осталась на пусковой установке. Приняли решение возвратить ее на предприятие. В институте "Геодезия" отстыковали заряд и доставили изделие в контрольно-испытательную станцию".

На выяснение причин приехал сам Сергей Павлович. Установили, что на одном из четырех рулей стопор, который удерживает сложенный на отсеке руль в походном положении, при прокачке в одну сторону работает нормально, а в другую — не дает повернуться. Непобедимый очень внимательно рассмотрел конструкцию. Несмотря на то что дефект был производственный (грани стопора оказались выполнены не симметрично оси), дал предложение переделать конструкцию и уйти от трения скольжения. Доработали узел, и больше таких отказов в период эксплуатации ракеты не возникало Виктор Коновалов первый заместитель генерального конструктора АО "НПК КБМ"

Рождение "Искандера" В 1987 году СССР и США подписали Договор о сокращении ракет стратегического и ядерного арсеналов средней и меньшей дальности, работающих в диапазоне от 500 до 5500 км. Несмотря на то что "Ока" не подпадала под действие договора, она все равно была включена в список оружия, которое предписывалось уничтожить. Одновременно были прекращены работы по "Оке-У" и "Волге". Понимая, что в обороноспособности страны пробита огромная брешь, Непобедимый обратился к Михаилу Горбачеву с просьбой начать работу по созданию оперативно-тактического комплекса "Искандер". Необходимо было лишь научить его ракеты летать до нижней границы дальности, установленной в договоре.

В 1989 году Сергей Непобедимый сделал первый эскизный проект "Искандера". Мобильный, автономный, твердотопливный с системами топопривязки и навигации "Искандер-М" не только заменил "Оку", но и превзошел ее по боевым характеристикам. Его ракета почти незаметна для средств ПВО и способна интенсивно маневрировать, что делает практически невозможным ее перехват противоракетами. С самого начала в "Искандер-М" были заложены возможности для модернизации и повышения боевых характеристик. До сих пор комплекс остается лучшим в своем классе вооружения, мощным и надежным оружием сдерживания внешней агрессии. Защита для танков и ракетных шахт На идеях Сергея Непобедимого построено еще одно направление работы коломенского КБ — создание комплексов активной защиты (КАЗ). Один из них — "Арена-М" — позволяет современному танку отражать атаки гранатометов и ракет, в том числе американских ПТРК третьего поколения Javelin, способных наносить удар сверху. "Арена-М" состоит из многофункциональной радиолокационной станции, бортового вычислителя, пульта управления, двух блоков преобразования, распределительной коробки и защитных боеприпасов. Одной из отличительных особенностей комплекса является полностью автоматический режим работы. "Арена" берет снаряд на мушку уже на подлете к танку. С помощью РЛС параметры движения цели фиксируются и передаются компьютеру, который отдает команду на уничтожение.

Описание Танк Т80У с КАЗ “Арена” © Пресс-служба АО “НПК КБМ”

Другим уникальным КАЗ стало изделие под шифром "171" — система защиты стратегических ракет шахтного базирования. По словам специалистов КБМ, самой сложной задачей было научить систему отличать боевую часть ракеты противника от ловушек.

Головная часть, подлетая к цели, "выбрасывает" десяток боевых частей и столько же ложных блоков. Понять, какие блоки нужно сбивать, произвести выстрел и уничтожить цель на минимальном, но безопасном для шахтной установки расстоянии было из области фантастики. Перебрав множество вариантов, Непобедимый предложил решить задачу за счет залпового огня средствами массированного высокоскоростного метания. Простое решение гарантировало получить в итоге очень эффективный, но в то же время дешевый комплекс Виктор Коновалов первый заместитель генерального конструктора АО "НПК КБМ"