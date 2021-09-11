Минобороны опубликовало материалы о тактике советских танкистов на Курской дуге

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны России запустило новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста", в котором опубликовало архивные материалы, раскрывающие тактику, способствовавшую победе Красной армии в битве на Курской дуге.

Открывает раздел редкий архивный документ - приказ народного комиссара обороны СССР Иосифа Сталина № 325 от 16 октября 1942 года, в котором подробно описаны причины неудачного применения Красной армией танков в начальный период войны, а также даны указания, каким образом необходимо изменить тактику действий.

"Наши танки при атаке обороны противника отрываются от пехоты и, оторвавшись, теряют с ней взаимодействие. <…> Артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства на переднем крае обороны противника, орудия танковой поддержки применяются не всегда. <…> Танки не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, отвлекаясь на борьбу с танками и артиллерией противника", - перечисляются в документе основные причины неудач.

В этом же документе дано указание, что отныне танки должны действовать совместно с пехотой, не отрываясь от нее более чем на 200-400 метров. Основной же задачей танков названо уничтожение пехоты противника. "При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с ними ведет артиллерия", - отмечено в документе.

Основная ставка была сделана на маневренные и скоростные действия советских танков, что позволило реализовать их лучшие качества. "Танковым экипажам <…> умело маневрировать на поле боя, используя складки местности для выхода во фланг и тыл огневых средств и пехоты противника. Лобовые атаки не проводить", - говорится в приказе.

Курская битва

Успех новой тактики стал очевиден во время переломной битвы Великой Отечественной войны - сражения под Курском с 5 июля по 23 августа 1943 года. "В нем с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов", - говорится в сообщении Минобороны.

Особую роль в разгроме немецких войск под Курском в материалах МО РФ отводят командующему войсками Воронежского фронта генералу армии Николаю Ватутину. В разделе приведен целый ряд документов, в которых он докладывал Сталину о ходе операции.

"Подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2,5-3 тыс., - отмечал он. - К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует", - приводил он данные о потерях 3-й танковой дивизии вермахта.

Действия же советских войск, по словам Ватутина, позволили сохранить боеспособность всех частей и подразделений. "Войска фронта проявили большое упорство в обороне. Ни одна часть не погибла и в окружение не попала", - отмечал командующий.

"Противник втянул в эту операцию все свои резервы с юга, стянул сюда свою авиацию. Это дало возможность в более легких условиях начинать наши наступательные операции в районе Орла и на юге", - объяснял Ватутин успех последовавшего массированного контрнаступления, обозначившего перелом в войне.

Успехи маневренного боя

Архивные донесения, опубликованные на портале, показывают примеры успешного применения танков совместно с пехотой в соответствии с новой тактикой.

"Глубокие рейды в тыл врага неоднократно совершала группа танкистов под командованием товарища Акишина. Танки товарища Акишина везде шли во главе боевых порядков и своими дерзкими налетами на вражеские опорные пункты заставляли немцев отступать в беспорядке", - говорится в донесении фронта в Главное политическое управление Красной армии от 18 августа 1943 года.

Как сказано в документе, танки Акишина с пехотой на броне однажды прорвались глубоко в порядки противника и смогли захватить целую железнодорожную станцию, не понеся потерь.

"Десантники, сопровождавшие боевые машины Акишина, быстро перерезали телефонную связь и взорвали железнодорожное полотно. Танкисты во главе с товарищем Акишиным на своих боевых машинах обрушились на группу немецких войск, находившуюся на станции. Гитлеровцы растерялись и пытались бежать, но безуспешно", - говорится в донесении.

Дуэли с "Тиграми"

Советским танкистам приходилось сталкиваться с танками противника, в том числе с новейшими "Тиграми" и "Пантерами", превосходившими наши Т-34 по бронированию и вооружению. Однако советские экипажи больше не шли на них в лобовую атаку, а обходили с флангов и тыла, атакуя слабозащищенные части корпуса.

"Танк Бессарабова ворвался на немецкие позиции, раздавил противотанковую пушку, пулемет, разбил дзот и метким выстрелом поджог "Тигр", - говорится в одном из опубликованных донесений.

Также отмечен и еще один случай, когда командир танка Т-34 лейтенант Сибиров, умело маневрируя на поле боя, уничтожил сразу три вражеских танка "Тигр".

"Интересен случай танкиста лейтенанта Михаила Фролова. За подвиги, совершенные в ходе Курской битвы, офицер дважды был представлен к высоким правительственным наградам - ордену Отечественной войны первой степени и званию Героя Советского Союза", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Как отмечено в наградных документах, опубликованных на портале, лейтенант Фролов, уводя свой танк из-под огня танков противника, заходил сбоку и их одного за другим. "Это смелое единоборство кончилось тем, что только в этом бою он лично уничтожил четыре танка типа "Тигр" и подбил танк Т-IV. И атака противника провалилась", - говорится в документе.