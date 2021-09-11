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Минобороны России передало армии Таджикистана 12 боевых разведывательных машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ передало вооруженным силам Таджикистана на фоне нестабильной ситуации на границе с Афганистаном 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М. Торжественная церемония прошла в Душанбе, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в субботу.

"Министерство обороны Российской Федерации передало вооруженным силам Республики Таджикистан 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М с комплектами запасных частей к ним, стрелковое оружие, средства ближнего боя и имущество радиационной, химической и биологической защиты", - говорится в сообщении.

Теги
АфганистанТаджикистанРоссия
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