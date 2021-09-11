Атомные подводные лодки вышли в Баренцево море на арктические учения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Верхотурье" вышли в Баренцево море на арктические учения. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северного флота.

"Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой. В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", - сказали в пресс-службе.

На флоте сообщили, что после выхода в Баренцево море атомные подводные лодки приступили к выполнению поставленных задач по плану учения с арктической экспедиционной группировкой.

Учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в текущем году. Они проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. К участию в учениях привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.