Сухопутные войска ВС РФ в 2021 году получат свыше 240 новейших танков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" получат Сухопутные войска российской армии в этом году. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что на современном этапе развития обновление парка танков осуществляется ежегодно.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", - отметили в Минобороны.

Сегодня в Вооруженных силах РФ в 75-й раз отмечается профессиональный праздник - День танкиста, являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. Праздник учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой техникой.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. Во всех танковых соединениях и воинских частях пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню танкиста.