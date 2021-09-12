Атомная подлодка "Орел" выполнила стрельбу ракетой "Гранит" в Баренцевом море

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 12 сентября. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер "Орел" проекта 949А ("Антей") выполнил стрельбу крылатой ракетой "Гранит" в ходе учений в Баренцевом море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота в воскресенье.

"Стрельба противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили на флоте, цель находилась на дистанции более 100 км от точки пуска ракеты. "По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орел" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку", - добавили в пресс-службе.

Учения с арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Учения являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в текущем году. Они проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа. К участию в учениях привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.