На Северном Кавказе и на юге РФ пройдут учения с участием более 6 тыс. военных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября./ТАСС/. Двусторонние учения пройдут в течение следующей недели на нескольких полигонах Южного военного округа, сообщили в пресс-службе ЮВО. В учениях примут участие более 6 тыс. военных.

"Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают так называемые новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия", - говорится в сообщении.

В ходе учений подразделения округа впервые отработают новые тактические действия, а также отработают взаимодействие с военной авиацией. "В рамках учений подразделениями впервые будут отработаны новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров батальонных тактических групп будут действовать мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - сообщили в ЮВО.

Кроме того, в учениях задействуют порядка 800 единиц вооружения и техники, а также более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.