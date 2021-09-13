Вертолеты на учениях "Запад-2021" прикрыли войска, применив тактику "карусели"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вертолеты Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа обеспечили прикрытие практических действий сухопутных войск в рамках учений "Запад-2021", применив тактику "вертолетной карусели". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В целях огневой поддержки наступающих подразделений экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО на практике отработали нанесение авиационных ударов по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника с использованием метода "вертолетная карусель", - отметили в пресс-службе.

Удары наносились противотанковыми ракетами "Штурм-В", "Атака-М", неуправляемыми авиационными ракетами С-8 класса "воздух-поверхность" и штатным авиационным вооружением.

"Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, используя в том числе естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам", - добавили в округе, уточнив, что летчики активно применяли боевой опыт, полученный в Сирии.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.