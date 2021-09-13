Песков: Россия и Белоруссия будут продолжать практику совместных учений и развивать ВТС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) и практику проведения совместных военных учений, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Совместные военные учения это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских вооруженных сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений "Запад-2021".

"Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне", - отметил Песков. "Это сотрудничество также будет развиваться", - заверил он.