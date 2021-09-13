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Путина на учениях "Запад-2021" будут сопровождать Шойгу и глава Генштаба Герасимов

Президент 13 сентября посетит основной этап учений в Нижегородской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетит основной этап учений "Запад-2021" в Нижегородской области, его будут сопровождать министр обороны России Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент отправится в Нижегородскую область, где он вместе с министром обороны [Сергеем] Шойгу, начальником Генштаба [Валерием] Герасимовым, с губернатором [Нижегородской области] Глебом Никитиным будет наблюдать за практическими действиями войск в ходе активной фазы совместного стратегического учения Вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2021", - сказал представитель Кремля.

По его словам, поздно вечером Путин вернется в Москву, "возможны дополнительные мероприятия". В случае, если таковые будут, в Кремле об этом сообщат, отметил Песков.

Он также напомнил, что утром президент провел церемонию вручения госнаград российским паралимпийцам в Кремле.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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