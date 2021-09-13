Песков заявил, что Путин не обязан надевать военную форму на учения

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, будучи Верховным главнокомандующим, не обязан надевать военную форму на учения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Глава государства сам принимает решение, как ему одеваться, это не регламентировано, он не обязан носить форму", - сказал Песков, отметив, что время от времени глава государства использует элементы формы на мероприятиях военного характера.

По его словам, шить специальную военную форму для президента не планируется.

Как сообщалось ранее, Путин в понедельник в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетит основной этап совместных учений России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне Мулино.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных сил РФ во взаимодействии с контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.