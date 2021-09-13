Свыше 120 военных представителей из 45 зарубежных стран наблюдают за учениями "Запад-2021"

ПОЛИГОН МУЛИНО /Нижегородская область/, 13 сентября. / ТАСС/. Более 120 военных представителей из 45 иностранных государств наблюдают за основным этапом стратегических учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.

"Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" вызвали большой интерес у иностранных военных атташе. Из прибывших на полигон иностранных военных атташе широко представлены военные ведомства стран СНГ, Африки, Латинской Америки, Средней Азии и Центрально-Азиатского региона. Присутствуют также представители европейских государств - Австрии, Сербии, Финляндии, Швейцарии и Швеции", - сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах двух стран. В них примут участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.